В МИД России рассказали, кто исключил Европу из переговоров по Украине

Любинский: Европа сама исключила себя из участия в переговорном процессе
Антон Денисов/РИА Новости

Европа самолично исключила себя из переговорного процесса по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский, передает РИА Новости.

«Европа, если рассматривать ее коллективный орган, с собственной политикой и с собственными действиями, возможность своего участия напрямую за столом переговоров вычеркнула самолично», — подчеркнул дипломат.

20 февраля официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова принять у себя очередной раунд переговоров по Украине, если стороны пожелают.

18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа находится в истерике, требуя места за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Дипломат подчеркнул: России не о чем говорить со европейскими странами, поскольку они однозначно утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. По словам Лаврова, это как прийти в международный суд и сказать, что Евросоюз является нацистской организацией.

Ранее Орбан рассказал, как Венгрия помогает США в урегулировании конфликта на Украине.
 
