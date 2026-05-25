Журналист Пош-де-Фелиу: ущерб отношениям между РФ и ЕС будет иметь последствия

Европа сможет наладить отношения с Россией только в том случае, если нынешних русофобски настроенных политиков заменят более лояльные к России лидеры. Об этом заявил журналист Рафаэль Пош-де-Фелиу в интервью немецкой газете Junge Welt (JW).

По его словам, действующие правительства Германии, Франции и Великобритании не пользуются поддержкой среди населения, а рейтинг доверия у многих из них «колеблется в районе 20-25%», тогда как рейтинг неодобрения превышает 60%.

«Возможно, единственная реальная надежда заключается в том, что эти политические элиты в конечном итоге будут заменены, и к власти придут новые силы, которые откажутся от идеи стратегического поражения России. Потому что, независимо от этого, ущерб отношениям с Россией будет иметь последствия на очень долгое время», — сказал он.

При этом Пош-де-Фелиу подчеркнул, что даже если не случится война России и НАТО, то отношения между Москвой и западными странами на десятилетия останутся испорченными.

В мае глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию ERR, что Европа не сможет стать посредником в переговорах России и Украины, так как ЕС не имеет нейтральную позицию. Также глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не выбирать «конкретного человека» для переговоров с Россией. Он же в мае подчеркнул, что Европа «полностью разорвала» связи с Россией, которые были для нее «балластом».

Ранее в Европе не увидели смысла в обсуждении переговоров с Россией.