В Сербии назвали сентиментальную причину своего отказа от санкций против РФ

Сербия не ввела санкции против России из-за братской любви сербов к русским. Об этом заявил бывший вице-премьер республики и председатель сербского «Движения социалистов» Александар Вулин, передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Санкции против России не были введены не потому, что сербы не любят санкции, а потому, что сербы любят Россию», — подчеркнул политик.

Вулин также подверг критике спикера Народной скупщины Сербии Ану Брнабич, назвав ее «идеологической сторонницей Евросоюза» и обвинив в стремлении «настроить Сербию против России и передать ее в руки ЕС». По его словам, некоторые сербские политики продвигают такую линию, но она не находит поддержки в народной среде.

«Сербы и русские — братья, и это не вопрос политики, это вопрос истории, религии, генетики, нашего выбора и нашего общего будущего. Никто не будет говорить от моего имени, что сербы и русские не братья. Сербы и русские — братья навсегда», — заверил Вулин.

Аналогичную точку зрения высказывал и сербский президент Александр Вучич: по его словам, присоединение Белграда к антироссийским санкциям стало бы предательством души народа. При этом глава государства признал, что Сербия понесла значительные финансовые потери из-за отказа ввести ограничительные меры против РФ.

Ранее сербский министр заявил об особых условиях для поставок газа своей стране.