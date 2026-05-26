Президент Сербии назвал последствия отказа от антироссийских санкций для его страны

Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Из-за отказа принять антироссийские санкции Белград так и не смог открыть ни одной главы переговоров о вступлении в Европейский союз. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, его слова приводит РИА Новости.

«Напомню, что Сербия за пять лет не открыла ни одной главы из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к Российской Федерации и непризнания независимости Косово», — сказал он.

До этого бывший вице-премьер республики и председатель сербского «Движения социалистов» Александар Вулин заявил, что Сербия не ввела санкции против России из-за братской любви сербов к русским.

Аналогичную точку зрения высказывал и Вучич: по его словам, присоединение Белграда к антироссийским санкциям стало бы предательством души народа. При этом глава государства признавал, что Сербия понесла значительные финансовые потери из-за отказа ввести ограничительные меры против России.

Ранее сербский министр заявил об особых условиях для поставок газа своей стране.

 
