«Держат морковку»: в Кремле оценили отношение ЕС к кандидатам

Песков: членство в Евросоюзе совсем не близко для кандидатов

Членство в Европейском союзе (ЕС) совсем не близко для кандидатов, перед Турцией много лет «держат морковку». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Членство в ЕС — это же такая вещь, с одной стороны всем государствам кажется, что это рядом. Но вот я по Турции очень хорошо знаю: уже много десятилетий вот эту морковку перед Турцией держат, и она никак не приближается», — сказал он, комментируя желание Армении вступить в Евросоюз.

По мнению Пескова, членство в ЕС для многих государств становится несбывшейся мечтой.

До этого министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что правительство Германии готово поддержать дальнейшее сближение Турции с Евросоюзом.

В апреле прошлого года президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о «начале процесса вступления» страны в Евросоюз.

Ранее в Госдуме раскритиковали стремление Армении вступить в Евросоюз.