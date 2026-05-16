В Госдуме раскритиковали стремление Армении вступить в Евросоюз

Поступки и решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направленные на сближение республики с Европейским союзом, ведут к расколу в армянском обществе. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».

«И здесь снова невольно напрашивается параллель с Украиной и происходившими там событиями в 2014 году...» — написал парламентарий.

На фоне разговоров о планах Армении вступить в Евросоюз товарооборот с Россией в 2025 году резко упал на 45,4%, отметил Володин. По его словам, россияне, работающие и развивающие бизнес в Армении, начали закрывать предприятия, уезжать «в связи со сложившейся ситуацией неопределенности в будущем и проблемами, которые могут возникнуть».

Выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП — по меньшей мере $5 млрд», заявил Володин.

Парламентарий добавил, что в Армении уже наблюдаются попытки переписать историю, подорвать национальные и традиционные устои, народу страны навязывают западные либеральные ценности, идет гонение на церковь.

Накануне вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армении необходимо выбрать между Евросоюзом или ЕАЭС. При этом он подчеркнул, что Москва примет любое решение Еревана. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны Запада стремятся «подмять» Ереван под себя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин сравнил ситуацию в Армении с Евромайданом на Украине, отметив недружественный шаг Еревана.