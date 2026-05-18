В МИД Германии заявили о готовности поддержать вступление Турции в Евросоюз

Правительство Германии готово поддержать дальнейшее сближение Турции с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вадефуля, если Турция захочет вступить в Евросоюз, то Анкара найдет в лице Германии дружественного и надежного партнера.

Министр ФРГ добавил, что республики для вступления в объединение нужно будет соответствовать всем необходимым критериям.

Вадефуль назвал «хорошим сигналом» стремление Турции стать членом сообщества.

12 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев надеется начать переговоры о вступлении в Евросоюз 26 мая. При этом источник «РБК-Украина» уточнил, что Киев не просто «надеется» на старт переговоров, а активно над этим работает.

16 мая депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что многие страны Европейского союза будут долго выступать против членства Украины в сообществе.

Ранее в Госдуме раскритиковали стремление Армении вступить в Евросоюз.

 
