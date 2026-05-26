Россия может оставить Армению без льготы на газ

Россия может приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа в Армению, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева, направленное армянскому министерству территориального управления и инфраструктур.

«Шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в письме.

По данным издания, в случае продолжения евроинтеграции Армении, страна может лишиться льгот на природный газ, нефтепродукты и необработанные алмазы из России.

Недавно помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил о невозможности одновременного членства Армении в Евросоюзе (ЕС) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз.

