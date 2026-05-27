Литва выразила России протест из-за угрозы удара по Киеву

МИД Литвы выразил протест Российской Федерации из-за угрозы нанесения удара по Киеву. Об этом сообщает LRT.

Уточняется, что литовское внешнеполитическое ведомство во вторник, 26 мая, вызвало представителя посольства РФ и заявило ему решительный протест в связи с угрозами Москвы нанести массированный удар по украинской столице.

«В ноте подчеркивается, что Литва категорически отвергает неоднократные угрозы России применить силу против Украины в явном нарушении Устава ООН», — говорится в сообщении.

25 мая Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений.

Решение о нанесении Вооруженными силами РФ ударов по объектам ВСУ в Киеве стало реакцией на атаку беспилотников ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной».

Ранее в Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине.

 
