В Германии обеспокоились заявлением МИД РФ об ударах по Украине

Профессор Вернер: НАТО через эскалацию на Украине добивается мощного ответа РФ
Страны НАТО пытаются спровоцировать мощный удар России по территории Украины. Об этом на своей странице в соцсети Х написал немецкий экономист, профессор Винчестерского университета Ричард Вернер.

По его словам, конфликт накаляется, и это именно то, чего «добивались зачинщики Третьей мировой войны».

«Непрерывные бомбардировки гражданских объектов в России специалистами стран НАТО провоцируют усиленный ответ со стороны Москвы, которая до этого момента действовала очень осторожно», — написал Вернер.

До этого МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений на территории Украины. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

На этом фоне МИД призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры Украины.

Ранее Сибига отреагировал на заявление МИД РФ с анонсом ударов по Украине.

 
