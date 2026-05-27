Война США и Израиля против Ирана
Власти Ирана заявили об изменении условий прохода судов через Ормузский пролив

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери на полях I Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза РФ заявил, что условия прохода судов через Ормузский пролив изменятся. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними», — отметил Багери.

27 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников писала, что США втайне координируют пересечение судами Ормузского пролива.

В начале мая США попытались направлять суда через пролив в рамках инициативы под названием «Проект Свобода» , которая была приостановлена ​​после того, как Иран начал атаковать суда, а Саудовская Аравия ограничила доступ Вашингтону к своим базам и воздушному пространству.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады.

 
