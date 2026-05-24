В Иране пригрозили США прорывом блокады и выходом из договора о ядерном оружии

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прорвать морскую блокаду в случае агрессивных действий США, заявил военный советник верховного лидера Исламской Республики Мохсен Резаи. Его цитирует Tasnim.

«Иран даст жесткий, болезненный и беспрецедентный ответ на любую агрессию в отношении Ормузского пролива и вторжение в Персидский залив, а также предпримет серьезные ответные меры», — сказал советник лидера Исламской Республики.

Он уточнил, что одной из стратегических альтернатив для страны может быть выход из ДНЯО.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — ключевой международный договор, вступивший в силу в 1970 году. Его цель — не допустить распространения ядерного оружия, содействовать ядерному разоружению и обеспечить мирное использование атомной энергии.

Ранее президент США поручил не торопиться заключать сделку с Ираном.