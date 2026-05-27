СМИ узнали, что США втайне координируют пересечение судов через Ормузский пролив

США втайне координируют пересечение судами Ормузского пролива. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

«Официальные лица сообщили газете..., что греческий супертанкер, загруженный 2 миллионами баррелей нефти, поддерживал связь с США во время пересечения водного пути у побережья Омана», — говорится в статье.

Судно застряло в Персидском заливе на Ближнем Востоке в начале марта и теперь направляется в Индию для доставки груза.

В начале мая США попытались направлять суда через пролив в рамках инициативы под названием «Проект Свобода» , которая была приостановлена ​​после того, как Иран начал атаковать суда, а Саудовская Аравия ограничила доступ Вашингтону к своим базам и воздушному пространству.

Представитель Центрального командования США заявил, что в данный момент страна не возобновляет эту операцию, и что сообщения об этом не соответствуют действительности. Он добавил, что американская армия постоянно поддерживает связь и координирует действия с судами, проходящими через Ормузский пролив, но в настоящее время для их охраны не задействованы военные сопроводительные корабли.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты и Иран пришли к согласию об открытии Ормузского пролива.

Ранее стало известно о планах поэтапно открыть Ормузский пролив.