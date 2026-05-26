Небензя оценил реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Реакция западных государств на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР) является «полным позором», заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, подобная реакция также является «моральным крахом».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила постпреду Латвии в ООН Саните Павлют-Десландес, которая назвала удар ВСУ по колледжу в ЛНР провокацией. Она добавила, что теперь общественность может видеть, каким образом «женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям». Латвийский представитель в ООН назвала удар по Старобельску «провокацией и фейком Кремля».

В ночь на 22 мая украинские дроны атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

Ранее Небензя обвинил европейских дипломатов в «плясках на костях» после произошедшего в Старобельске.

 
