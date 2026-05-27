Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию латвийских властей на теракт в Старобельске, заявила, что постпред Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес преисполнена нацисткой ненавистью. Ее слова передает радио Sputnik.

По словам Захаровой, Павлюта-Десландес — внешне обычная женщина, у нее «наверняка есть семья, уж точно у нее есть родители».

«И она с такой именно нацистской ненавистью зачитывает вот эту всю ерунду страшную и настаивает на том, что ничего не было и хватит притворяться, что вы страдаете», — резюмировала Захарова.

26 мая лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Государственную думу РФ был внесен проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу педагогического университета в Луганской народной республике (ЛНР).

Парламентарий уточнил, что проект обращения внес комитет по международным делам. В документе содержится призыв осудить атаку на педагогический колледж в Старобельске.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, из них 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя назвал реакцию Запада на удар ВСУ по колледжу в ЛНР позором.