Великобритания ввела новый запрет в отношении России

Стармер: Британия ввела запрет на услуги морских перевозок СПГ из России
Великобритания ввела запрет на услуги морских перевозок российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время своего выступления в парламенте, пишут «Известия».

«Это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций», — сказал он.

Стармер добавил, что новый пакет санкций также включает запреты на поставки нефтепродуктов из России.

20 мая Британия ввела запрет на импорт российского урана. Под ограничения попали покупка, поставка и доставка российского урана — как напрямую, так и косвенно. Кроме того, новые меры запрещают предоставлять техническую помощь, финансовые и брокерские услуги операциям, связанным с импортом товара.

При этом действуют несколько исключений. В частности, разрешаются операции с российским ураном, если он необходим для продолжения работы ядерных установок в третьих странах, введенных в эксплуатацию до 20 мая 2026 года. Исключения распространяются и на уран, который был импортирован до вступления санкций в силу и находится на хранении в третьих странах.

Ранее Стармер заявил, что мирное соглашение с Россией невыгодно Европе.

 
