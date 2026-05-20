Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Об этом сообщается на сайте британского министерства по делам бизнеса и торговли.

Согласно документу, под ограничения подпадают покупка, поставка и доставка российского урана — как напрямую, так и косвенно. Кроме того, новые меры запрещают предоставлять техническую помощь, финансовые и брокерские услуги операциям, связанным с импортом товара.

Запрет вступит в силу 20 мая 2026 года.

При этом действуют несколько исключений. В частности, разрешаются операции с российским ураном, если он необходим для продолжения работы ядерных установок в третьих странах, введенных в эксплуатацию до 20 мая 2026 года. Также исключения распространяются на уран из РФ, который был импортирован до вступления санкций в силу и находится на хранении в третьих странах.

В прошлом году журнал Der Spiegel писал, что импорт урана из России в Германию в течение 2024 года вырос почти на 70% по сравнению с 2023 годом. По данным министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии, всего за год в ФРГ было импортировано не менее 68,6 тонн российского урана. Поставками в Германию урана занимаются две дочерние структуры «Росатома». Отмечалось, что российский уран не входит в подсанкционные списки и его поставки легальны.

Ранее в Иране заявили, что готовы обсуждать вывоз обогащенного урана в Россию.