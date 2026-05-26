Великобритания расширила список санкций против России на 18 позиций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Новые ограничительные меры были введены против Евразийского сберегательного банка, российской компании в сфере недвижимости Diamant Estate, а также против предприятий из Сальвадора и Грузии.

23 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 127 россиян и 29 гражданских торговых судов РФ. Меры приняты в отношении командиров Воздушно-космических сил России и ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ, которые, как утверждает Киев, «ответственны за ракетные удары по территории Украины».

До этого британский минфин бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Зеленский заявил, что Киев передал британским властям соответствующие «сигналы» по поводу такого решения.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.