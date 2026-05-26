Великобритания расширила список санкций против России

Британское правительство добавило 18 позиций в санкционный список против России
Великобритания расширила список санкций против России на 18 позиций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Новые ограничительные меры были введены против Евразийского сберегательного банка, российской компании в сфере недвижимости Diamant Estate, а также против предприятий из Сальвадора и Грузии.

23 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 127 россиян и 29 гражданских торговых судов РФ. Меры приняты в отношении командиров Воздушно-космических сил России и ракетно-артиллерийских подразделений Сухопутных войск ВС РФ, которые, как утверждает Киев, «ответственны за ракетные удары по территории Украины».

До этого британский минфин бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Зеленский заявил, что Киев передал британским властям соответствующие «сигналы» по поводу такого решения.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.

 
