Стало известно о новых санкциях Британии против России

Великобритания готовит еще один пакет санкций против России, который будет сфокусирован, прежде всего, на финансовом секторе. Об этом изданию «Укринформ» рассказал советник и уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

«Уже на этой неделе мы ожидаем еще один большой пакет от Великобритании, который будет сфокусирован именно на финансовом секторе», — отметил Власюк.

По его словам, последний санкционный пакет Великобритании от 20 мая содержит запрет на импорт, приобретение и транзит через третьи страны российского урана. Также в нем расширен экспортный контроль на товары, которые используются для нужд российского военно-промышленного комплекса. А именно под ограничения попали химикаты, металлы и оборудование, необходимые в производстве микросхем, чипов и беспилотников.

«В список запретов добавляют еще часть строительных услуг. То есть, компаниям и специалистам запрещают выполнять для лиц, связанных с Россией, не только архитектурные и инженерные работы, но и некоторые строительные услуги», — пояснил он.

Кроме того, Власюк подчеркнул, что Британия усилила контроль над связанными с Россией морскими судами, а именно Лондон расширил критерии, по которым их могут признать попадающими под санкционный режим, ввел новое лицензирование, запрет предоставлять судам ряд морских услуг, ограничил их эксплуатацию и фрахтование.

19 мая стало известно о решении Минфина Великобритании бессрочно разрешить импорт дизеля и керосина, который производится из российской нефти на территории третьих стран. Зеленский заявил, что передал Лондону сигналы по поводу смягчения санкций против России.

Также в мае стало известно о том, что Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций, а также расширила санкционный список еще на 18 позиций.

Ранее в Британии извинились за смягчение санкций против России.