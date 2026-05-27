В ООН осудили атаку на объект вблизи АЭС «Барака» в ОАЭ

Совбез ООН осудил атаку БПЛА на электрогенератор рядом с АЭС «Барака» в ОАЭ

Совет Безопасности ООН выступил с резким осуждением атаки беспилотника на электрогенератор рядом с атомной электростанцией (АЭС) «Барака» в ОАЭ. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совбеза.

По его данным, удару подвергся электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

Члены СБ подчеркнули, что атака является «вопиющим нарушением международного права» и создает серьезные риски для гражданского населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Совбез потребовал немедленно прекратить атаки на гражданские объекты в ОАЭ, включая угрозы в адрес мирной ядерной инфраструктуры.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

17 мая стало известно, что после атаки беспилотника в районе атомной электростанции «Барака» возник пожар. В Федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR) подтвердили, что инцидент не повлиял на безопасность электростанции, и все энергоблоки работают в нормальном режиме.

Ранее в Иране заявили, что Израиль тайно атаковал ОАЭ, чтобы спровоцировать Эмираты.