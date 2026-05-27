Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ООН осудили атаку на объект вблизи АЭС «Барака» в ОАЭ

Совбез ООН осудил атаку БПЛА на электрогенератор рядом с АЭС «Барака» в ОАЭ
Eduardo Munoz/Reuters

Совет Безопасности ООН выступил с резким осуждением атаки беспилотника на электрогенератор рядом с атомной электростанцией (АЭС) «Барака» в ОАЭ. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совбеза.

По его данным, удару подвергся электрогенератор за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

Члены СБ подчеркнули, что атака является «вопиющим нарушением международного права» и создает серьезные риски для гражданского населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Совбез потребовал немедленно прекратить атаки на гражданские объекты в ОАЭ, включая угрозы в адрес мирной ядерной инфраструктуры.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

17 мая стало известно, что после атаки беспилотника в районе атомной электростанции «Барака» возник пожар. В Федеральном управлении по ядерному регулированию (FANR) подтвердили, что инцидент не повлиял на безопасность электростанции, и все энергоблоки работают в нормальном режиме.

Ранее в Иране заявили, что Израиль тайно атаковал ОАЭ, чтобы спровоцировать Эмираты.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!