Война США и Израиля против Ирана
В Иране заявили, что Израиль тайно атаковал ОАЭ, чтобы спровоцировать Эмираты

За последние недели Израиль несколько раз атаковал Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) беспилотными летательными аппаратами в рамках операций под чужим флагом. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на военный источник.

Такая информация, по словам источника, появилась после технических проверок вооруженных сил. По мнению собеседника агентства, действия Израиля были направлены на «провокацию» ОАЭ.

По оценке источника Tasnim, Израиль втягивает «некоторые страны Персидского залива в опасную ситуацию, проводя операции против них».

17 мая глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейд Аль Нахайян обсудил по телефону с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию вокруг эмиратской атомной электростанции (АЭС) «Барака», в районе которой упал беспилотник.

АЭС «Барака» — единственная атомная электростанция на западе ОАЭ. Расположена на побережье Персидского залива в 250 км от Абу-Даби и в 53 км к юго-западу от города Эр-Рувайс. По информации Корпорации по атомной энергии ОАЭ (ENEC), «Барака» круглосуточно вырабатывает 40 тераватт-часов безуглеродной электроэнергии, что составляет 25% от потребности страны в электроэнергии.

Ранее в Эмиратах начали расследование атаки дрона на генератор у АЭС «Барака».

 
