Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме отреагировали на призыв Кулебы к украинцам беречь «кукуху»

Шеремет назвал Кулебу бессовестным за циничный совет украинцам беречь «кукуху»
Johanna Geron/Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал призыв экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к украинцам беречь «кукуху». Парламентарий в разговоре с РИА Новости назвал такой совет циничным.

«Охваченную неонацизмом Украину, стараниями коррупционера Зеленского и ряда его бессовестных прихвостней, таких как Кулеба, превратили в утлое гнездо психушки без признаков крыши над головой. Теперь эти господа с полными карманами украденных денег вполне себя неплохо чувствуют далеко от Украины и позволяют себе цинично давать несуразные советы своим наивным согражданам», — сказал Шеремет.

По его словам, действия киевских властей обрекли Украину на вечную разруху и привели страну к затяжному политическому и экономическому кризису.

До этого Кулеба призвал жителей Киева покинуть город из-за разрушений, которые ожидаются в связи с боевыми действиями. Он предупредил, что киевлянам следует психологически готовиться к разрушениям уже сейчас. Экс-чиновник спрогнозировал, что в украинской столице «будет громко». Он посоветовал взять паузу от жизни в Киеве тем, у кого нервы не выдерживают и «кукуха уже не вытягивает».

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее военный эксперт объяснил, почему западные дипломаты отказываются покидать Киев.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!