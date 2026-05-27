Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал призыв экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы к украинцам беречь «кукуху». Парламентарий в разговоре с РИА Новости назвал такой совет циничным.

«Охваченную неонацизмом Украину, стараниями коррупционера Зеленского и ряда его бессовестных прихвостней, таких как Кулеба, превратили в утлое гнездо психушки без признаков крыши над головой. Теперь эти господа с полными карманами украденных денег вполне себя неплохо чувствуют далеко от Украины и позволяют себе цинично давать несуразные советы своим наивным согражданам», — сказал Шеремет.

По его словам, действия киевских властей обрекли Украину на вечную разруху и привели страну к затяжному политическому и экономическому кризису.

До этого Кулеба призвал жителей Киева покинуть город из-за разрушений, которые ожидаются в связи с боевыми действиями. Он предупредил, что киевлянам следует психологически готовиться к разрушениям уже сейчас. Экс-чиновник спрогнозировал, что в украинской столице «будет громко». Он посоветовал взять паузу от жизни в Киеве тем, у кого нервы не выдерживают и «кукуха уже не вытягивает».

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее военный эксперт объяснил, почему западные дипломаты отказываются покидать Киев.