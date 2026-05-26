Генсеку ООН Антониу Гутерришу следует обеспокоиться из-за убийства детей Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ТАСС.

«Генсек ООН должен был бы обеспокоиться убийством невинных детей, совершенным киевским режимом», — сказала дипломат.

До этого она заявила, что западные средства массовой информации, освещая трагедию в Старобельске, вывернули все с ног на голову. По словам Захаровой, западные журналисты представили ситуацию так, словно в Старобельске атакованы были не дети, а российские военные.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также говорила, что Украина после удара по колледжу глумилась над ситуацией.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова посоветовала Тихановской посетить Старобельск вместо Киева.