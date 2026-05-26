Посол РФ в ФРГ во время вызова показал фото с места трагедии в Старобельске

Российский посол в ФРГ Нечаев во время вызова показал фото из Старобельска

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев во время вызова показал фото с места трагедии в Старобельске. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, в МИД Германии Нечаев выразил разочарование тем, что в федеральном правительстве ФРГ не нашли слов сочувствия.

«Собеседникам переданы фотографии с места трагедии, наглядно демонстрирующие масштаб разрушений в Старобельске», — сказали в российском посольстве.

До этого сообщалось, что Нечаев дал понять Германии, что чаша терпения РФ переполнена из-за преступлений Вооруженных сил Украины. Там также добавили, что Нечаев «привлек внимание» к заявлению МИД РФ об эвакуации из Киева иностранных граждан и дипломатов, отметив, что отнестись к нему следует максимально серьезно.

Накануне российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.