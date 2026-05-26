Посол в ФРГ заявил о переполненной чаше терпения России на фоне преступлений ВСУ

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев во время вызова дал понять Германии, что чаша терпения РФ переполнена из-за преступлений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол России воспользовался возможностью, чтобы недвусмысленно довести до сведения германской стороны: чаша нашего терпения переполнена», — сказали в дипмиссии.

Там также добавили, что Нечаев «привлек внимание» к заявлению МИД РФ об эвакуации из Киева иностранных граждан и дипломатов, отметив, что отнестись к нему следует максимально серьезно.

25 мая российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России приступают к последовательным системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь идет о местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.