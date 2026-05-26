Рябков сообщил о встрече экспертов «ядерной пятерки» в Марокко

Эксперты «ядерной пятерки» провели встречу в Марокко несколько недель назад. Об этом сообщил заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на Международном форуме по безопасности, передает РИА Новости.

«При британском координаторстве она прошла в городе Касабланка, в Марокко. Несколько недель назад», — сказал Рябков.

Замминистра также добавил, что диалог в «ядерной пятерке» не заморожен полностью, но ведется только на рабочем уровне и затрагивает ограниченный набор тем. Такой подход не может дать результат «в виде деэскалационных мер практического свойства без предварительных сдвигов в турбулентной и враждебной по отношению друг к другу военно-политической ситуации», добавил Рябков.

«Ядерная пятерка» — это группа пяти стран, которые официально признаны обладателями ядерного оружия согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В нее входят США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. Эти страны создали и испытали ядерное оружие до 1 января 1967 года, что закрепило за ними статус ядерных держав. Они также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.

Ранее Рябков описал темпы нормализации отношений РФ и США.

 
