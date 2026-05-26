Рябов назвал «основного провокатора» в украинском конфликте

Европейские государства играют роль основного провокатора в конфликте на Украине и идут по пути эскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябов, его цитирует ТАСС.

«Все большую активность и прыть проявляют известные силы в Европе, одержимые химерой нанесения нашей стране стратегического поражения. По существу, они сейчас играют роль основного провокатора в контексте украинского конфликта и заряженного на дальнейшую эскалацию генератора соответствующих стратегических рисков», — сказал он.

До этого посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа не предложила ни одного проекта по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он указал, что российская сторона так и не увидела ни одного предложения Европы о мирном урегулировании на Украине. Мирошник отметил, что у европейцев нет настроя на достижение мира. От них исходят лишь требования капитуляции и репараций. Такие действия, подчеркнул дипломат, лишь направлены на обрыв переговорного процесса, в частности с участием Соединенных Штатов.

Ранее в Киеве пригрозили сильными ударами по территории России.