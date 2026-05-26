Секретарь СНБО встретится с представителями стран «евротройки» в Берлине

Politico: Умеров прибыл на переговоры в Берлин
Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров прибыл в Берлин для проведения переговоров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их словам, Умеров встретится с советниками по национальной безопасности стран «евротройки» Германии, Франции и Великобритании.

«Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался от комментариев, сославшись на «конфиденциальную встречу». В украинском посольстве в Берлине также отказались от комментариев», — говорится в публикации.

До этого спикер Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что обсуждение кандидатуры на должность представителя от Евросоюза на мирных переговорах по Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к миру.

Газета Politico писала, что Европейские чиновники опасаются, что назначение переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией ослабит санкционное давление на Москву.

При этом по информации Politico, Европу на потенциальных переговорах с Москвой на фоне сокращения посреднической роли Вашингтона в украинском конфликте могли бы представить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Ранее посол Евросоюза ответила на призыв МИД РФ покинуть Киев.

 
