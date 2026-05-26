В Евросоюзе назвали условие для назначения переговорщика по Украине

Спикер Пиньо: ЕС назначит переговорщика по Украине, когда РФ будет готова к миру

Обсуждение кандидатуры на должность представителя от Евросоюза на мирных переговорах по Украине будет уместным, когда Россия продемонстрирует реальную готовность к миру. С таким заявлением выступила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает «Европейская правда».

«Я не буду вдаваться в дальнейшие детали обсуждений относительно мирных переговоров и посланников. Вы слышали нас неоднократно: мы не видим никаких сигналов от президента Путина о его реальном желании мира», – заявила Пиньо.

По ее словам, «обсуждение относительно посланников было бы прекрасно провести, когда наступит подходящий момент – и когда мы увидим реальную готовность к миру со стороны России».

До этого газета Politico писала, что Европейские чиновники опасаются, что назначение переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией ослабит санкционное давление на Москву.

При этом по информации Politico, Европу на потенциальных переговорах с Москвой на фоне сокращения посреднической роли Вашингтона в украинском конфликте могли бы представить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

