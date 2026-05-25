Посол Матернова после заявления МИД РФ сообщила, что ЕС никуда не уйдет из Киева

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова после заявления МИД РФ с анонсом ударов по ВПК республики и призывом членам иностранных посольств покинуть Киев заверила, что «ЕС никуда не уйдет». Публикация появилась на ее странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций – это не признак силы», — написала Матернова.

До этого МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решения на территории Украины. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

На этом фоне МИД призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры Украины.

