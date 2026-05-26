Министры обороны стран НАТО встретятся в Бельгии

Заседание министров обороны стран-членов НАТО пройдет 18 июня в столице Бельгии Брюсселе. Об этом говорится в сообщении альянса.

Отмечается, что заседание пройдет под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.

Встреча, в основном, будет посвящена предстоящему саммиту НАТО в Турции и поддержке Украины, говорится в заявлении.

23 мая министр обороны Швеции Пол Юнсон призвал принять Украину в НАТО и Евросоюз. По его словам, имеющая опыт боевых действий украинская армия укрепит альянс, и поэтому у Киева должен быть путь ко вступлению в НАТО.

В конце апреля журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники сообщил, что надежды Украины вступить в НАТО в обозримом будущем тщетны. В том же месяце глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в НАТО.

Ранее Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре.