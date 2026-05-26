Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Министры обороны стран НАТО встретятся в Бельгии

Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 18 июня в Брюсселе
Olivier Matthys/AP

Заседание министров обороны стран-членов НАТО пройдет 18 июня в столице Бельгии Брюсселе. Об этом говорится в сообщении альянса.

Отмечается, что заседание пройдет под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте.

Встреча, в основном, будет посвящена предстоящему саммиту НАТО в Турции и поддержке Украины, говорится в заявлении.

23 мая министр обороны Швеции Пол Юнсон призвал принять Украину в НАТО и Евросоюз. По его словам, имеющая опыт боевых действий украинская армия укрепит альянс, и поэтому у Киева должен быть путь ко вступлению в НАТО.

В конце апреля журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники сообщил, что надежды Украины вступить в НАТО в обозримом будущем тщетны. В том же месяце глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в НАТО.

Ранее Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!