Зеленского пригласили на саммит НАТО в Анкаре

Генсек НАТО Рютте пригласил Зеленского на июльский саммит в Турции
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит военного блока, который пройдет в Турции. Об этом пишет Reuters.

По словам руководителя Североатлантического альянса, Зеленский пообещал посетить мероприятие.

Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре с 7 по 8 июля. Подобное мероприятие пройдет в Турции во второй раз. Впервые республике доверили организовать саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он состоялся в Стамбуле.

12 мая бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В ходе беседы она рассказала, что присутствовала на встрече Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года. Переговоры состоялись в столице Франции. Тогда украинский лидер пообещал Путину, что Киев никогда не присоединится к НАТО, вспомнила Мендель.

В марте Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня. Он пояснил, что некоторые страны — члены военного блока не поддерживают принятие Киева в организацию.

