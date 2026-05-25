Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Сибига отреагировал на заявление МИД РФ с анонсом ударов по Украине

Сибига призвал к соразмерной реакции после заявления МИД РФ об ударах по Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление МИД РФ с анонсом ударов по ВПК республики и призывом членам иностранных посольств покинуть Киев не испугает дипломатов. Его слова приводит «Европейская правда».

По его утверждению, Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине. Сибига считает, что Москва «пытается повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает глава МИД Украины.

«Реакция мира должна быть соразмерной [действиям России]: а это дополнительные пакеты помощи, дополнительные санкции. Путин должен понять, что он ничего не добьется военными средствами», — заявил Сибига.

До этого МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решения на территории Украины. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

На этом фоне МИД призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры Украины.

Ранее в Госдуме словом «довели» прокомментировали анонсированные МИД РФ удары по Украине.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!