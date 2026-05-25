Сибига отреагировал на заявление МИД РФ с анонсом ударов по Украине

Сибига призвал к соразмерной реакции после заявления МИД РФ об ударах по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление МИД РФ с анонсом ударов по ВПК республики и призывом членам иностранных посольств покинуть Киев не испугает дипломатов. Его слова приводит «Европейская правда».

По его утверждению, Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине. Сибига считает, что Москва «пытается повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает глава МИД Украины.

«Реакция мира должна быть соразмерной [действиям России]: а это дополнительные пакеты помощи, дополнительные санкции. Путин должен понять, что он ничего не добьется военными средствами», — заявил Сибига.

До этого МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решения на территории Украины. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

На этом фоне МИД призвал иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителей украинской столицы призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры Украины.

