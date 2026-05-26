ЕС направит странам Прибалтики средства на обеспечение обороноспособности

Евросоюз перенаправил €1,5 миллиарда, предназначенные для стран Прибалтики, на военные цели, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции с президентами Латвии, Литвы и Эстонии в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ЕС впервые открыл фонды сплочения для расходов, связанных с обороной.

Глава ЕК добавила, что средства будут направлены на повышение обороноспособности, наблюдение на границе и экономическую безопасность.

До этого фон дер Ляйен рассказала, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 миллиардов в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.