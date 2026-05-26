Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

ЕС направит странам Прибалтики средства на обеспечение обороноспособности

Фон дер Ляйен: ЕС перенаправил €1,5 млрд для стран Прибалтики на военные цели
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евросоюз перенаправил €1,5 миллиарда, предназначенные для стран Прибалтики, на военные цели, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции с президентами Латвии, Литвы и Эстонии в Вильнюсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, ЕС впервые открыл фонды сплочения для расходов, связанных с обороной.

Глава ЕК добавила, что средства будут направлены на повышение обороноспособности, наблюдение на границе и экономическую безопасность.

До этого фон дер Ляйен рассказала, что Литва, Латвия и Эстония получат €12 миллиардов в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!