Евросоюз выделил Литве, Латвии и Эстонии €12 млрд

Фон дер Ляйен: страны Балтии получат €12 млрд от ЕС после инцидентов с дронами
Liesa Johannssen/Reuters

Литва, Латвия и Эстония получат €12 миллиардов в рамках программы военного финансирования ЕС SAFE на фоне инцидентов с украинскими дронами, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прибалтийские страны получат дополнительные 12 миллиардов евро через механизм SAFE», — заявила глава ЕК в рамках пресс-конференции с президентами стран Прибалтики в Вильнюсе.

Она добавила, что Еврокомиссия уже подписала план по финансированию с Литвой и готова подписать его в любой момент с Эстонией и Латвией.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что никто не подвергает сомнению право Украины бить вглубь территории России, однако Киев должен быть более осторожным у границ союзников.

Также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее в Литве испугались «провокаций» России на фоне пролетов украинских БПЛА.

 
