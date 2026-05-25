Полянский: в ОБСЕ нет и намека на осуждение Украины за удар по колледжу в ЛНР

Россия только сейчас получила ответ на обращение, направленное в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) после теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, в ответе швейцарского действующего председательства в ОБСЕ нет и намека на осуждение террористических действий ВСУ в отношении российских граждан, но в заявлении «провокационно подчеркивается», что удар нанесен на «временно оккупированной территории Украины», а само заседание собирается «с подачи западников по пункту повестки дня о пресловутой «российской агрессии» для обсуждения последних ударов с воздуха.

«Вот такие лицемеры сегодня «правят бал» в ОБСЕ!» — сказал Полянский.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Ранее Матвиенко пригрозила суровым наказанием виновным в атаке на колледж в Старобельске.