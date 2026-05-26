В России заявили об изменении в ходе СВО

Депутат Колесник: СВО уже изменилась после заявления МИД РФ об ударах по Украине

Специальная военная операция (СВО) изменилась после предупреждения МИД России об ударах по Украине. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру».

По его словам, в России зафиксировали меньше прилетов украинских беспилотников, хотя окончательно они не прекратились.

Парламентарий отметил, что представителям иностранных посольств действительно следует покинуть свои помещения, а гражданам — не приближаться к объектам военной инфраструктуры.

Прежде, чем атаковать регионы России, украинскому руководству следует подумать о том, какие последствия будут ждать в том числе и в тыловых их районах, например в Киеве. Там еще остались военно-промышленная инфраструктура и предприятия, связанные с ВПК, подчеркнул Колесник.

25 мая состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Официальный представитель Пентагона Томми Пиготт заявил, что они обсудили Украину, двусторонние отношения, а также ситуацию в Иране, в том числе дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе. Кроме того, речь шла о ситуации вокруг Кубы.

Российский министр уведомил Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве. Также Лавров напомнил и о рекомендации США и другим странам эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из Киева.

Ранее стало известно о передаче Трампу послания от Путина.