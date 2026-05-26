В ЕС упрекнули Россию в эскалации после призыва покинуть Киев

ЕС не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева после призыва российского МИД и считает это заявление «неприемлемой эскалацией». Об этом в соцсети X написала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По ее словам, европейцы вызвали временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна, чтобы изложить ему свою позицию по поводу готовящихся ударов.

«Призыв России к иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев является неприемлемой эскалацией. Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах [ЕС] и призвала прекратить удары по гражданским лицам и начать настоящие мирные переговоры, начиная с полного и безоговорочного прекращения огня. Делегация ЕС на Украине остается в Киеве», — отметила она.

Кроме того, посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова написала, что дипломаты из стран ЕС не покинут Киев после призыва российского МИД.

25 мая МИД России сообщил, что российские войска собираются нанести удары по центрам принятия решений на Украине, которые станут ответом на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Также российский МИД рекомендовал уехать из Киева иностранцам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий и представительств международных организаций.

25 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве.

