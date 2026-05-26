Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В ЕС упрекнули Россию в эскалации после призыва покинуть Киев

Представитель ЕК Хиппер: дипломаты ЕС останутся в Киеве
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

ЕС не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева после призыва российского МИД и считает это заявление «неприемлемой эскалацией». Об этом в соцсети X написала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

По ее словам, европейцы вызвали временного поверенного в делах России при ЕС Карена Малаяна, чтобы изложить ему свою позицию по поводу готовящихся ударов.

«Призыв России к иностранным гражданам и дипломатам покинуть Киев является неприемлемой эскалацией. Европейская служба внешних связей вызвала временного поверенного в делах [ЕС] и призвала прекратить удары по гражданским лицам и начать настоящие мирные переговоры, начиная с полного и безоговорочного прекращения огня. Делегация ЕС на Украине остается в Киеве», — отметила она.

Кроме того, посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова написала, что дипломаты из стран ЕС не покинут Киев после призыва российского МИД.

25 мая МИД России сообщил, что российские войска собираются нанести удары по центрам принятия решений на Украине, которые станут ответом на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР. Также российский МИД рекомендовал уехать из Киева иностранцам, в том числе сотрудникам дипломатических миссий и представительств международных организаций.

25 мая глава МИД России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве.

Ранее в Евросоюзе назвали условие для назначения переговорщика по Украине.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!