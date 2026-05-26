Война США и Израиля против Ирана
Посол ЕС на Украине рассказала, покинут ли европейские дипломаты Киев

Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дипломаты из стран Евросоюза не покинут Киев после призыва российского МИД сделать это. Об этом в соцсети X написала посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова.

«Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, призывая нас покинуть Киев. Но мы никуда не уйдем. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Этого не случится. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — отметила она.

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ собираются нанести удары по центрам принятия решений на Украине в качестве ответа на удар ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, в результате которого 65 студентов пострадали, а 21 учащийся не выжил. Также российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций покинуть Киев.

25 мая глава МИД России Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве.

До этого, в ночь на 24 мая, российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и оборонным предприятиям Украины, в том числе ракетами «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

