В Британии извинились за смягчение санкций против России

Министр торговли Великобритании Крис Брайант принес извинения за смягчение санкций против России ради предотвращения дефицита авиационного и дизельного топлива. Об этом пишет Bloomberg.

Министр торговли заявил парламенту, что этот шаг, последовавший за аналогичным решением Соединенных Штатов, был предпринят «неуклюже», и что лицензия будет приостановлена в кратчайшие сроки.

«Мы поступили неуклюже, и это целиком моя вина, и я приношу свои извинения: в итоге мы создали неверное впечатление о том, чего пытаемся достичь», — сказал Брайант.

19 мая стало известно о том, что Минфин Великобритании бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Лицензия вступила в силу 20 мая. Эту меру британское правительство ввело в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики с целью лишить Россию дохода от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее в Евросоюзе отказались оценивать решение Британии и США по санкциям против России.