Зеленский отреагировал на решение Британии смягчить санкции против России

Украина передала Великобритании сигналы относительно смягчения санкций против России. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, это очень деликатный вопрос, который вызвал множество обсуждений в прессе и среди политиков. Киев передал Лондону «свои сигналы» по этому поводу и рассчитывает обсудить вопрос на двустороннем уровне, сказал Зеленский.

«Санкции – как наши дальнобойные, так и экономические и политические ограничения со стороны партнеров – это то, что наиболее эффективно влияет на Россию, на то, чтобы в России все-таки возникло желание закончить эту войну», – заявил Зеленский.

19 мая стало известно о том, что Минфин Великобритании бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Лицензия вступила в силу 20 мая. Эту меру британское правительство ввело в октябре 2025 года в рамках ужесточения санкционной политики с целью лишить Россию дохода от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее в Британии извинились за смягчение санкций против России.