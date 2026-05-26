В Кремле ответили на вопрос о реакции США на предупреждение Лаврова об ударах по Украине

Песков: РФ пока не располагает данными о реакции США на предупреждение Москвы

Россия пока не располагает данными о реакции США на предупреждение Москвы об ударах по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы такой информацией не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц... Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы», — сказал представитель Кремля.

25 мая состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Официальный представитель Пентагона Томми Пиготт заявил, что они обсудили Украину, двусторонние отношения, а также ситуацию в Иране, в том числе дипломатические инициативы по урегулированию кризиса в Ормузском проливе. Кроме того, речь шла о ситуации вокруг Кубы.

Российский министр уведомил Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве. Также Лавров напомнил и о рекомендации США и другим странам эвакуировать дипломатический персонал и своих граждан из Киева.

Ранее стало известно о передаче Трампу послания от Путина.