В МИД России спрогнозировали судьбу предоставленных Украине средств

Захарова: отданные Украине деньги никогда не вернутся и не окупятся
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на Международном форуме по безопасности, что средства, выделенные для финансирования Киева со стороны международных институтов, никогда не вернутся и не окупятся. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила, что только по линии Международного валютного фонда (МВФ) Украине с 2022 года выделено и обещано финансирование в объеме $23,7 млрд. По ее словам, МВФ и Всемирный банк наперекор собственным нормативам продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим, несмотря на то, что все понимают, что режим на Украине неплатежеспособен.

«Сейчас не говорю о его террористической окраске, о его преступности, но ведь даже с точки зрения экономических показателей, которые всегда ставились во главу угла этих финансовых институтов, эти деньги идут в яму, в пустоту, они никогда не вернутся. Я уж не говорю о том, что они никогда не будут окупаться», — сказала Захарова.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. Сообщалось, что если инициатива будет одобрена, то ежегодно Киев будет получать $143 млрд. Затем Рютте заявил, что его идея выделять Украине 0,25% ВВП стран-членов альянса «не будет поддержана».

В конце апреля также стало известно о том, что ФРГ окажет помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. А 22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, из которых €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд отправятся в украинский бюджет.

