В МИД России спрогнозировали судьбу предоставленных Украине средств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на Международном форуме по безопасности, что средства, выделенные для финансирования Киева со стороны международных институтов, никогда не вернутся и не окупятся. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнила, что только по линии Международного валютного фонда (МВФ) Украине с 2022 года выделено и обещано финансирование в объеме $23,7 млрд. По ее словам, МВФ и Всемирный банк наперекор собственным нормативам продолжают накачивать деньгами, в частности, киевский режим, несмотря на то, что все понимают, что режим на Украине неплатежеспособен.

«Сейчас не говорю о его террористической окраске, о его преступности, но ведь даже с точки зрения экономических показателей, которые всегда ставились во главу угла этих финансовых институтов, эти деньги идут в яму, в пустоту, они никогда не вернутся. Я уж не говорю о том, что они никогда не будут окупаться», — сказала Захарова.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников выделять 0,25% ВВП на помощь Украине. Сообщалось, что если инициатива будет одобрена, то ежегодно Киев будет получать $143 млрд. Затем Рютте заявил, что его идея выделять Украине 0,25% ВВП стран-членов альянса «не будет поддержана».

В конце апреля также стало известно о том, что ФРГ окажет помощь Украине на €11,6 млрд в 2027 году и на €8,5 млрд в период с 2028 по 2030 год. А 22 апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, из которых €60 млрд пойдут на вооружение для Киева, а €30 млрд отправятся в украинский бюджет.

Ранее еврокомиссар по расширению назвала три «хорошие новости» для Украины.