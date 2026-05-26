Поддержка, которую Евросоюз сейчас оказывает Украине, является недостаточной, и европейцы должны сделать четыре вещи, чтобы Киев добился успеха на фронте. Об этом Депутат Европарламента Рейниер ван Ланшот заявил изданию United24 Media.

«Если я посмотрю на то, что сделали страны ЕС, этого недостаточно. Этого слишком мало. Идея заключалась в том, чтобы «мы должны убедиться, что Украина не проиграет». Но вместо этого мы должны были сделать все возможное, чтобы Украина победила. Мы должны были сделать это четыре года назад, но мы делаем это сейчас», — заявил он.

По словам ван Ланшота, европейцы должны развернуть военно-воздушные силы для обеспечения безопасности воздушного пространства над Западной Украиной. Также они должны украсть российские замороженные активы на €300 млрд, поставить Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus и ускорить официальное принятие Украины в Евросоюз.

13 мая генсек НАТО Марк Рютте призвал членов НАТО выделять 0,25% ВВП Украине, так как это позволит Киеву ежегодно получать $143 млрд. Однако затем он усомнился в поддержке инициативы членами НАТО. После этого газета Telegraph написала, что Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против инициативы о выделении странами НАТО 0,25% ВВП для Украины.

Кроме того, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис отметил, что Европа должна вновь обсудить тему использования замороженных российских активов для Украины.

