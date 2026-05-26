Обсуждение кандидатуры верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас на позицию переговорщика в диалоге с Россией звучит как «анекдот истории». Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Эксперт отметил, что счел бы всю ситуацию забавной, если бы она не была настолько серьезной.

«Те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории», — сказал он.

По словам Брауна, ЕС своими действиями сам лишил себя возможности играть какую-либо роль в переговорах. Эксперт подчеркнул, что дебаты о диалоге с Москвой будут бессмысленны до тех пор, пока Брюссель не пересмотрит свою позицию.

«Мы можем быть благодарны [президенту России Владимиру] Путину за то, что он хотя бы возвращает в повестку мысль о том, что существуют и другие европейцы — не столько воинственные. И в этом контексте он упомянул имя [бывшего канцлера Германии] Герхарда Шрёдера», — добавил Браун.

9 мая Путин сообщил, что предпочел бы видеть Шрёдера в роли переговорщика с Россией со стороны ЕС. Однако Каллас отвергла это предложение, назвав немецкого политика «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний». Нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц также не одобрил инициативу, заявив, что региональное содружество само определит, кого сделать переговорщиком.

