Бывший американский военный предупредил об эскалации конфликта после предупреждения РФ

Дэвис: конфликт между Россией и Украиной может начать развиваться непредсказуемо

Российско-украинский конфликт может начать развиваться непредсказуемо после заявления МИД России об ударах по Киеву. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

«Следите за развитием событий. Существует большая вероятность того, что война между Россией и Украиной может начать развиваться непредсказуемо», — написал он.

25 мая российский МИД сообщил, что глава МИД РФ по поручению президента Владимира Путина уведомил американского госсекретаря о подготовке системных ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений.

Российское внешнеполитическое ведомство также призвало иностранцев, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть украинскую столицу. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, добавили в МИД.

Ранее Сибига отреагировал на заявление МИД РФ с анонсом ударов по Украине.