В МИД РФ рассказали о предложениях по урегулированию конфликта на Украиной

Полищук: Россия готова представить свои предложения к плану США по Украине
Российские эксперты готовы представить свои предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости рассказал директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов», — сказал дипломат.

9 мая во время выступления на параде Победы президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на слова главы государства о том, что Россия открыта для контактов. По его словам, была проделана определенная большая работа в формате РФ — США — Украина, и Москва будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона.

До этого в докладе генерального инспектора Пентагона конгрессу США говорилось о том, что договоренность по урегулированию конфликта на Украине еще не достигнута.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие урегулирования конфликта на Украине.

 
