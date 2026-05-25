СМИ: Си Цзиньпин повысил голос на переговорах с Трампом

FT: Си Цзиньпин повысил голос, когда обсуждал Японию на переговорах с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин резко и взволнованно высказывался о «ремилитаризации» (восстановлении военной мощи) Японии во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине, пишет The Financial Times (FT).

При этом лидер Китая раскритиковал японского премьера Санаэ Такаити, сообщили семь источников газеты, знакомые с ходом встречи политиков. Чиновников США удивило, что председатель КНР разгорячился и повысил голос из-за темы, которая не обсуждалась во время подготовки его саммита с Трампом.

Несколько человек отметили, что словесные выпады Си были «самой напряженной частью» двухдневного пребывания президента США в Китае. На критику лидера Китая Трамп ответил, что Японии нужно занять более жесткую позицию в области безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

В статье со ссылкой на источники говорится, что американский политик также выказал глубокое уважение к японскому народу и упомянул близкие личные отношения с Такаити.

15 мая завершилась поездка Дональда Трампа в Китай. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей. Реакция с китайской стороны была более сдержанной, но тоже в позитивном ключе. Спустя пять дней в КНР отправился президент РФ Владимир Путин.

Ранее Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением».

 
