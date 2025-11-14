«Отрубить грязную голову». Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»

Противокорабельная ракета YJ-15 на площади Тяньаньмэнь во время военного парада в Пекине, посвящённого 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, 3 сентября 2025 года

КНР: Япония потерпит поражение, если применит военную силу в ситуации вокруг Тайваня

Япония потерпит сокрушительное поражение, если осмелится вмешаться в ситуацию вокруг Тайваня, предупредило Минобороны Китая. В Пекине призвали Токио «помнить уроки прошлого». Политический скандал разгорелся после того, как японский премьер‑министр Санаэ Такаити допустила возможность воспользоваться правом на коллективную самооборону, если тайваньский вопрос станет «угрожающим выживанию» Японии.

Японские силы самообороны дорого заплатят, если все-таки решат применить силовые методы в решении вопроса о принадлежности Тайваня, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь.

В Пекине подчеркнули, что тайваньский вопрос остается «исключительно внутренним делом Китая».

Токио должен помнить уроки прошлого, особенно в год 80-летия Победы в войне сопротивления японским захватчикам и годовщины восстановления Тайваня, добавили в ведомстве.

«Если японская сторона не извлечет уроки из истории и осмелится пойти на риск или даже применить силу для вмешательства в тайваньский вопрос, она потерпит сокрушительное поражение от железной воли НОАК и дорого заплатит за это», — цитирует слова официального представителя Минобороны китайский портал NetEase.

Угроза «отрубить голову» премьеру Японии

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее заявила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио. Она допустила, что Токио может воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

В ответ на заявления Такаити генконсул Китая в Осаке Сюэ Цзянь написал в соцсетях, что «ничего не останется, как отрубить эту грязную голову, если она посмеет самовольно сунуться». Позже запись была удалена с его страницы. В связи с этим заявлением Токио выразил Пекину решительный протест.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь отказался комментировать угрозу генконсула.

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги, чтобы объяснить возможные последствия слов Такаити по тайваньской теме, передает «Синьхуа».

«80 лет назад героический китайский народ после 14 лет кровопролитной борьбы победил японских захватчиков. Сегодня любой, кто осмелится в какой-либо форме вмешиваться в дело по воссоединению Китая, обязательно получит решительный отпор», — заявил он на встрече.

Пекин рассматривает подобные заявления как грубое вмешательство в свои внутренние дела и попытки подорвать международный порядок, подчеркнул Сунь.

Подготовка к войне?

На этой неделе западное издание Army Recognition сообщило, что Китай создал новую модификацию зенитного ракетного комплекса HQ-13 для возможного вторжения на Тайвань. Комплекс разработали на базе плавающей бронемашины ZBD-05, он предназначен для сопровождения морской пехоты.

«HQ-13 может защищать десант от атак вертолетов и беспилотников на наиболее уязвимых этапах высадки», — отмечает издание.

Базовый вариант ЗРК HQ-13 был принят на вооружение в 2023 году. Экспортная модификация FB-10A поражает цели на расстоянии от 1 до 17 км, а радар комплекса обнаруживает цели за 50 км. Комплекс оснащен восемью зенитными ракетами.

Флот Тайваня имеет на вооружении четыре эсминца американской постройки типа «Кидд», 15 американских фрегатов типа «Нокс» и «Оливер Хазард Перри», шесть французских многоцелевых «Лафайет». Вдобавок, Тайвань в большом количестве строит малозаметные скоростные корветы и ракетные катера.

У ВВС Тайваня больше сотни истребителей F-16, их дополняют полсотни устаревших французских «Мираж 2000» и 129 легких истребителей собственной постройки AIDC F-CK-1.

Наземная противовоздушная оборона Тайваня состоит из семи батарей Patriot PAC-3, способных сбивать баллистические ракеты оперативно-тактической и средней дальности, а также двух десяток батарей «Тянь Гун» собственной разработки (аналог C-400).