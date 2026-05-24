«Время работает на нас»: Трамп поручил не торопиться со сделкой с Ираном

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social заявил, что поручил представителям США не торопиться заключать сделку с Ираном.

По словам главы государства, переговоры между Вашингтоном и Тегераном идут «в упорядоченном и конструктивном ключе», а время работает на американскую сторону.

«Обе стороны должны не торопиться и сделать все правильно. Ошибок быть не может!» — написал политик.

Он уточнил, что блокада Исламской Республики продолжится до достижения и подписания соглашения.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Исламской Республике свободно продавать нефть и переговоры по ограничению ее ядерной программы.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям».

Ранее Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага.